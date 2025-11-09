Tokenomi Pinealon (PNL)
Pinealon ($PNL) is a token within the NootropicsDAO ecosystem, a decentralized autonomous organization on the Solana blockchain. It was launched via pump.science to fund biotech research, with its utility directly tied to a model that turns token trading volume into capital for scientific experiments. The project operates in collaboration with pump.science, a platform that conducts the scientific experiments and streams the results in real-time. This unique model leverages the crypto market to finance real-world scientific studies, with the DAO community governing the use of funds to research and develop nootropics and longevity-enhancing compounds. All experiment data will be tested and made available directly on the platform and fed into Nexus, the project's main knowledge graph. Profits from the sale of physical Pinealon capsules will be used for a perpetual token buy-back and burn mechanism, creating a direct economic link between real-world utility and the token's value. The core purpose of the project is to provide a transparent, community-governed vehicle for accelerating scientific discovery, with all experiment data being tested and made available directly on the platform.
Tokenomi Pinealon (PNL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Pinealon (PNL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token PNL yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token PNL yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi PNL, jelajahi harga live token PNL!
