Harga POLAR AI Hari Ini

Harga live POLAR AI (POLAR) hari ini adalah $ 0.00012737, dengan perubahan 14.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLAR ke USD saat ini adalah $ 0.00012737 per POLAR.

POLAR AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 127,367, dengan suplai yang beredar 1.00B POLAR. Selama 24 jam terakhir, POLAR diperdagangkan antara $ 0.00010925 (low) dan $ 0.00012755 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00025265, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010361.

Dalam kinerja jangka pendek, POLAR bergerak +5.10% dalam satu jam terakhir dan -7.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar POLAR AI (POLAR)

Kapitalisasi Pasar $ 127.37K$ 127.37K $ 127.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 127.37K$ 127.37K $ 127.37K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar POLAR AI saat ini adalah $ 127.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLAR adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.37K.