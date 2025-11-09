Tokenomi POLAR AI (POLAR)
Tokenomi & Analisis Harga POLAR AI (POLAR)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk POLAR AI (POLAR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi POLAR AI (POLAR)
POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.
Tokenomi POLAR AI (POLAR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi POLAR AI (POLAR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token POLAR yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token POLAR yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi POLAR, jelajahi harga live token POLAR!
