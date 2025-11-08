Harga Polyprophet Hari Ini

Harga live Polyprophet (PP) hari ini adalah $ 0.00004856, dengan perubahan 1.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PP ke USD saat ini adalah $ 0.00004856 per PP.

Polyprophet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,332, dengan suplai yang beredar 975.37M PP. Selama 24 jam terakhir, PP diperdagangkan antara $ 0.00004634 (low) dan $ 0.00004872 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001074, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004634.

Dalam kinerja jangka pendek, PP bergerak +1.20% dalam satu jam terakhir dan -33.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Polyprophet (PP)

Kapitalisasi Pasar $ 47.33K$ 47.33K $ 47.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.33K$ 47.33K $ 47.33K Suplai Peredaran 975.37M 975.37M 975.37M Total Suplai 975,374,345.1996335 975,374,345.1996335 975,374,345.1996335

Kapitalisasi Pasar Polyprophet saat ini adalah $ 47.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PP adalah 975.37M, dan total suplainya sebesar 975374345.1996335. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.33K.