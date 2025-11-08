BursaDEX+
Harga live Polyprophet hari ini adalah 0.00004856 USD. Kapitalisasi pasar PP adalah 47,332 USD. Lacak informasi harga aktual PP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Polyprophet hari ini adalah 0.00004856 USD. Kapitalisasi pasar PP adalah 47,332 USD. Lacak informasi harga aktual PP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PP

Info Harga PP

Penjelasan PP

Situs Web Resmi PP

Tokenomi PP

Prakiraan Harga PP

Harga Polyprophet (PP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PP ke USD:

+1.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Polyprophet (PP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:48:16 (UTC+8)

Harga Polyprophet Hari Ini

Harga live Polyprophet (PP) hari ini adalah $ 0.00004856, dengan perubahan 1.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PP ke USD saat ini adalah $ 0.00004856 per PP.

Polyprophet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,332, dengan suplai yang beredar 975.37M PP. Selama 24 jam terakhir, PP diperdagangkan antara $ 0.00004634 (low) dan $ 0.00004872 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001074, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004634.

Dalam kinerja jangka pendek, PP bergerak +1.20% dalam satu jam terakhir dan -33.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Polyprophet (PP)

$ 47.33K$ 47.33K

----

$ 47.33K$ 47.33K

975.37M 975.37M

975,374,345.1996335 975,374,345.1996335

Kapitalisasi Pasar Polyprophet saat ini adalah $ 47.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PP adalah 975.37M, dan total suplainya sebesar 975374345.1996335. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.33K.

Riwayat Harga Polyprophet USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004634$ 0.00004634
Low 24 Jam
$ 0.00004872$ 0.00004872
High 24 Jam

$ 0.00004634$ 0.00004634

$ 0.00004872$ 0.00004872

$ 0.0001074$ 0.0001074

$ 0.00004634$ 0.00004634

+1.20%

+1.35%

-33.95%

-33.95%

Riwayat Harga Polyprophet (PP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Polyprophet ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Polyprophet ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Polyprophet ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Polyprophet ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.35%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Polyprophet

Prediksi Harga Polyprophet (PP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Polyprophet (PP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Polyprophet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Polyprophet yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga PP untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Polyprophet.

Apa yang dimaksud dengan Polyprophet (PP)

Polyprophet is an AI-powered prediction assistant built specifically for Polymarket traders. The project provides a Chrome extension that integrates advanced AI models fine-tuned on prediction market data to deliver instant, accurate analysis directly on Polymarket trading pages.

Unlike general-purpose AI tools, Polyprophet's models are specifically trained on actual prediction market outcomes, enabling traders to make more informed decisions based on AI insights tailored to the unique dynamics of prediction markets. The platform continuously refines its models to improve prediction accuracy and provide the most relevant analysis for market participants.

The $PP token powers the platform's subscription model with a fully deflationary tokenomics structure. 100% of subscription payments collected in $PP are permanently burned, creating constant deflationary pressure with zero revenue extraction by the team. This makes Polyprophet one of the few projects where token utility directly translates to supply reduction, ensuring that platform growth benefits all token holders through decreased circulating supply.

Premium subscribers gain access to fine-tuned AI models from multiple top-tier AI providers, offering comprehensive analysis across different prediction frameworks. The platform demonstrates real, measurable utility by permanently burning tokens from actual usage, not just theoretical promises.

Polyprophet launched on the BAGS platform and aims to become essential infrastructure for the growing Polymarket trading ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Polyprophet (PP)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Polyprophet

Berapa nilai 1 Polyprophet pada tahun 2030?
Jika Polyprophet tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Polyprophet tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:48:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Polyprophet (PP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.