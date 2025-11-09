Tokenomi Polyprophet (PP)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Polyprophet (PP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Polyprophet (PP)
Polyprophet is an AI-powered prediction assistant built specifically for Polymarket traders. The project provides a Chrome extension that integrates advanced AI models fine-tuned on prediction market data to deliver instant, accurate analysis directly on Polymarket trading pages.
Unlike general-purpose AI tools, Polyprophet's models are specifically trained on actual prediction market outcomes, enabling traders to make more informed decisions based on AI insights tailored to the unique dynamics of prediction markets. The platform continuously refines its models to improve prediction accuracy and provide the most relevant analysis for market participants.
The $PP token powers the platform's subscription model with a fully deflationary tokenomics structure. 100% of subscription payments collected in $PP are permanently burned, creating constant deflationary pressure with zero revenue extraction by the team. This makes Polyprophet one of the few projects where token utility directly translates to supply reduction, ensuring that platform growth benefits all token holders through decreased circulating supply.
Premium subscribers gain access to fine-tuned AI models from multiple top-tier AI providers, offering comprehensive analysis across different prediction frameworks. The platform demonstrates real, measurable utility by permanently burning tokens from actual usage, not just theoretical promises.
Polyprophet launched on the BAGS platform and aims to become essential infrastructure for the growing Polymarket trading ecosystem.
Tokenomi Polyprophet (PP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Polyprophet (PP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token PP yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token PP yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi PP, jelajahi harga live token PP!
Prediksi Harga PP
Ingin mengetahui arah PP? Halaman prediksi harga PP kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
