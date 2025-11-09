Tokenomi Puge (PUGE)

Telusuri wawasan utama tentang Puge (PUGE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:11:49 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Puge (PUGE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Puge (PUGE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 41.69K
Total Suplai:
$ 1.00T
Suplai yang Beredar:
$ 1.00T
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 41.69K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Puge (PUGE)

PUGE is an Ethereum-based meme token created as a cultural response to the evolving state of crypto. It does not offer utility, staking, or a defined roadmap. Instead, it exists as a symbol for those who remember a time when meme coins were driven by community belief rather than structured narratives. PUGE aims to preserve the spirit of early crypto culture—one rooted in spontaneity, resilience, and collective identity. It is not a product of utility but of sentiment. There are no taxes, no promises, and no future guarantees—only the token itself, carried forward by holders who value authenticity over hype.

Situs Web Resmi:
https://puge.lol/

Tokenomi Puge (PUGE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Puge (PUGE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PUGE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PUGE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PUGE, jelajahi harga live token PUGE!

Prediksi Harga PUGE

Ingin mengetahui arah PUGE? Halaman prediksi harga PUGE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi