Harga live Qubit hari ini adalah 0.00336543 USD. Lacak informasi harga aktual QBIT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QBIT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QBIT

Info Harga QBIT

Penjelasan QBIT

Situs Web Resmi QBIT

Tokenomi QBIT

Prakiraan Harga QBIT

Harga Qubit (QBIT)

Harga Live 1 QBIT ke USD:

$0.00336525
$0.00336525$0.00336525
+0.50%1D
Grafik Harga Live Qubit (QBIT)
Informasi Harga Qubit (QBIT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321
Low 24 Jam
$ 0.00346114
$ 0.00346114$ 0.00346114
High 24 Jam

$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321

$ 0.00346114
$ 0.00346114$ 0.00346114

$ 0.01578659
$ 0.01578659$ 0.01578659

$ 0.00189874
$ 0.00189874$ 0.00189874

-0.34%

+0.62%

-22.11%

-22.11%

Harga aktual Qubit (QBIT) adalah $0.00336543. Selama 24 jam terakhir, QBIT diperdagangkan antara low $ 0.00321 dan high $ 0.00346114, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQBIT adalah $ 0.01578659, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00189874.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QBIT telah berubah sebesar -0.34% selama 1 jam terakhir, +0.62% selama 24 jam, dan -22.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Qubit (QBIT)

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

--
----

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Qubit saat ini adalah $ 3.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QBIT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.37M.

Riwayat Harga Qubit (QBIT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Qubit ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Qubit ke USD adalah $ -0.0009646941.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Qubit ke USD adalah $ -0.0017878675.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Qubit ke USD adalah $ -0.006595436216942607.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.62%
30 Days$ -0.0009646941-28.66%
60 Hari$ -0.0017878675-53.12%
90 Hari$ -0.006595436216942607-66.21%

Apa yang dimaksud dengan Qubit (QBIT)

Qubit is a decentralized protocol that provides permissionless access to real quantum computing infrastructure. It allows users to execute circuits on live quantum processing units (QPUs), access native quantum randomness, and experiment with quantum-secure primitives directly on-chain.

Designed to bridge the gap between cutting-edge quantum hardware and the evolving landscape of Web3, Qubit enables developers, researchers, and everyday users to engage with real quantum computing through a streamlined blockchain interface. Its mission is to democratize access to quantum resources and foster a new generation of decentralized applications that integrate quantum capabilities.

The platform operates on-chain, with smart contracts governing access, verification, and usage of quantum compute jobs. Users can submit quantum circuits via the Qubit interface, route them to live QPUs, and retrieve the results, all while maintaining full transparency and verifiability on the blockchain.

Beyond computational access, Qubit offers tools focused on quantum security, including quantum-secure key generation and post-quantum cryptographic primitives. These features are designed to help users and protocols future-proof their infrastructure against the anticipated risks of quantum attacks on classical encryption systems.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Qubit (QBIT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Qubit (USD)

Berapa nilai Qubit (QBIT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Qubit (QBIT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Qubit.

Cek prediksi harga Qubit sekarang!

QBIT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Qubit (QBIT)

Memahami tokenomi Qubit (QBIT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QBIT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Qubit (QBIT)

Berapa nilai Qubit (QBIT) hari ini?
Harga live QBIT dalam USD adalah 0.00336543 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QBIT ke USD saat ini?
Harga QBIT ke USD saat ini adalah $ 0.00336543. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Qubit?
Kapitalisasi pasar QBIT adalah $ 3.37M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QBIT?
Suplai beredar QBIT adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QBIT?
QBIT mencapai harga ATH sebesar 0.01578659 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QBIT?
QBIT mencapai harga ATL 0.00189874 USD.
Berapa volume perdagangan QBIT?
Volume perdagangan 24 jam live QBIT adalah -- USD.
Akankah harga QBIT naik lebih tinggi tahun ini?
QBIT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QBIT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Qubit (QBIT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

