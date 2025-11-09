Tokenomi Qubit (QBIT)
Qubit is a decentralized protocol that provides permissionless access to real quantum computing infrastructure. It allows users to execute circuits on live quantum processing units (QPUs), access native quantum randomness, and experiment with quantum-secure primitives directly on-chain.
Designed to bridge the gap between cutting-edge quantum hardware and the evolving landscape of Web3, Qubit enables developers, researchers, and everyday users to engage with real quantum computing through a streamlined blockchain interface. Its mission is to democratize access to quantum resources and foster a new generation of decentralized applications that integrate quantum capabilities.
The platform operates on-chain, with smart contracts governing access, verification, and usage of quantum compute jobs. Users can submit quantum circuits via the Qubit interface, route them to live QPUs, and retrieve the results, all while maintaining full transparency and verifiability on the blockchain.
Beyond computational access, Qubit offers tools focused on quantum security, including quantum-secure key generation and post-quantum cryptographic primitives. These features are designed to help users and protocols future-proof their infrastructure against the anticipated risks of quantum attacks on classical encryption systems.
Tokenomi Qubit (QBIT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Qubit (QBIT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token QBIT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token QBIT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi QBIT, jelajahi harga live token QBIT!
Prediksi Harga QBIT
Ingin mengetahui arah QBIT? Halaman prediksi harga QBIT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
