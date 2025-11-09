Tokenomi Queen Kitty (QKITTY)

Telusuri wawasan utama tentang Queen Kitty (QKITTY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:46:19 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Queen Kitty (QKITTY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Queen Kitty (QKITTY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 400.80K
Total Suplai:
$ 995.53M
Suplai yang Beredar:
$ 995.53M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 400.80K
All-Time High:
$ 0.00113352
All-Time Low:
$ 0.00003789
Harga Saat Ini:
$ 0.00040269
Informasi Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

Situs Web Resmi:
https://www.queenkitty.fans/
Whitepaper:
https://queenkitty.fans/Qkitty-whitepaper.pdf

Tokenomi Queen Kitty (QKITTY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Queen Kitty (QKITTY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token QKITTY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token QKITTY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi QKITTY, jelajahi harga live token QKITTY!

Prediksi Harga QKITTY

Ingin mengetahui arah QKITTY? Halaman prediksi harga QKITTY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

