Tokenomi Reflect (RFL)

Telusuri wawasan utama tentang Reflect (RFL), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:46:47 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Reflect (RFL)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Reflect (RFL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 588.46K
Total Suplai:
$ 25.00M
Suplai yang Beredar:
$ 13.94M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.06M
All-Time High:
$ 1.58
All-Time Low:
$ 0.01573464
Harga Saat Ini:
$ 0.04230155
Informasi Reflect (RFL)

We build onchain products driven by deep ideas and designed for scale. From our natural language agent that lets users interact intuitively, to ADAM, our fully automated machine. We also pioneered the superERC721 NFT standard, optimized for the Superchain. Reflect builds tools, agents, and systems that connect AI, DeFi, and UX, unlocking the next wave of onchain adoption. Born on Base, built for everyone.

Situs Web Resmi:
https://www.reflect.now
Whitepaper:
https://docs.reflect.now

Tokenomi Reflect (RFL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Reflect (RFL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RFL yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RFL yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RFL, jelajahi harga live token RFL!

Prediksi Harga RFL

Ingin mengetahui arah RFL? Halaman prediksi harga RFL kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi