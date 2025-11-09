Tokenomi RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Tokenomi RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Telusuri wawasan utama tentang RegularEverydayNormalCoin (RENC), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:30:26 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk RegularEverydayNormalCoin (RENC), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 121.59K
$ 121.59K
Total Suplai:
$ 420.00M
$ 420.00M
Suplai yang Beredar:
$ 420.00M
$ 420.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 121.59K
$ 121.59K
All-Time High:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00028949
$ 0.00028949

Informasi RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

Situs Web Resmi:
https://www.regulareverydaynormalcoin.com/

Tokenomi RegularEverydayNormalCoin (RENC): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi RegularEverydayNormalCoin (RENC) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token RENC yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token RENC yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi RENC, jelajahi harga live token RENC!

Prediksi Harga RENC

Ingin mengetahui arah RENC? Halaman prediksi harga RENC kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

