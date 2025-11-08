Harga Rentberry (BERRY)
Harga live Rentberry (BERRY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BERRY ke USD saat ini adalah -- per BERRY.
Rentberry saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,629, dengan suplai yang beredar 301.47M BERRY. Selama 24 jam terakhir, BERRY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.115481, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, BERRY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Rentberry saat ini adalah $ 48.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BERRY adalah 301.47M, dan total suplainya sebesar 301473027.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 48.63K.
--
--
+1.15%
+1.15%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Rentberry ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Rentberry ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Rentberry ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Rentberry ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0
|-15.77%
|60 Hari
|$ 0
|+13.89%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Rentberry berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Rentberry is a transparent home rental service and a price negotiation platform uniting tenants and landlords. It automates all the standard rental tasks from submitting your personal information, credit reports and custom offers, to e-signing rental agreements and online rental payments. Welcome to the Rentberry neighborhood – where new tenants are moving in every day!
Tired of secretive bids? Rentberry is the only platform that provides a transparent rental auction with the ability to submit custom offers. See the current highest proposal and the number of people who applied for the property, so you can make an informed decision.
Apply for Your Future Home No need to overpay. Once you’ve attended an open house, simply fill out an online personalized application. You can also invite your roommates to apply for the same property. Attach your credit and background reports to make a better impression and seal the deal faster.
Pay Rent Online Say goodbye to paper checks! Use Rentberry to schedule your next rental payment. Our secure ACH payment technology allows to connect bank accounts and make rental payments instantly. Sharing the rent? No problem! With Rentberry, you can conveniently split the payments with your roommates.
E-Sign Rental Agreement Your application has been approved – congratulations! No need to run across the town to sign a paper contract. We partnered with HelloSign to offer you the ability to execute legally binding documents online. Rentberry uses SSL encryption technology and provides a secure storage for your contracts.
Schedule Tours Online Found a perfect place? Schedule a tour and see how it looks in real life. Rentberry makes tours scheduling easy as 1-2-3. Pick among dates suggested by a landlord and we’ll inform him about your choice. Or suggest your own date and wait until a landlord approves it.
Request Maintenance Service Maintenance requests are no longer headaches. Tired of making dozens of back-and-forth phone calls or writing emails about a broken sink? Should an issue occur during a long-term apartment renting, just describe it briefly and set the priority of your maintenance request.
