Tokenomi Retsa (RETSA)
Tokenomi & Analisis Harga Retsa (RETSA)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Retsa (RETSA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Retsa (RETSA)
Retsa stirs the midnight brew. The toad leaps. The story wakes. 🌙 ⚗️. The first decentralized native IP aimed create real world toys developed by bnb chain native builders and KOLs. Retsa is the first decentralized, blockchain-native intellectual property designed to bridge digital communities with physical products. Built by experienced BNB Chain developers and key opinion leaders (KOLs), the project’s core purpose is to create collectible real-world toys and merchandise directly linked to its on-chain ecosystem. By leveraging decentralized ownership and community collaboration, Retsa transforms storytelling into tangible utility—merging digital culture, narrative IP, and blockchain-verified collectibles into a scalable, real-world product line.
Tokenomi Retsa (RETSA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Retsa (RETSA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token RETSA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token RETSA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi RETSA, jelajahi harga live token RETSA!
Prediksi Harga RETSA
Ingin mengetahui arah RETSA? Halaman prediksi harga RETSA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
