Runnit is a fully on-chain, non-custodial casino built on Solana. No KYC, provably fair. Play games like Coinflip, Jackpot, Mines, Plinko, and Crash. Bet with speed and transparency. Use our token to earn extra rewards and win prizes. 50% of house profits are burned and returned to $RUNNIT, creating long-term value for players and holders alike. Join now for free—no deposit required—and start playing instantly with exclusive welcome rewards for new players!
Tokenomi Runnit (RUNNIT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Runnit (RUNNIT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token RUNNIT yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token RUNNIT yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi RUNNIT, jelajahi harga live token RUNNIT!
