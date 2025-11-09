Tokenomi SCHIZO (SCHIZO)
Tokenomi & Analisis Harga SCHIZO (SCHIZO)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk SCHIZO (SCHIZO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi SCHIZO (SCHIZO)
SCHIZO is a memecoin inspired by the popular surreal memes, a strange and unique brand of ironic memes that make you question reality and embrace absurdity. These memes often feature bizarre, nonsensical humor that defies traditional logic and comedic structure. The aim of SCHIZO is to reunite a community of people who share this niche humor and enjoy its deep irony. By creating a space where like-minded individuals can connect and share their love for surreal memes, SCHIZO fosters a sense of belonging and creativity. The project not only celebrates the humor and creativity of surreal memes but also encourages users to participate in the community through various events and challenges, making the experience interactive and engaging. Ultimately, SCHIZO aims to bring joy, laughter, and a touch of the surreal to its community members.
Tokenomi SCHIZO (SCHIZO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi SCHIZO (SCHIZO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SCHIZO yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SCHIZO yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SCHIZO, jelajahi harga live token SCHIZO!
Prediksi Harga SCHIZO
Ingin mengetahui arah SCHIZO? Halaman prediksi harga SCHIZO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader