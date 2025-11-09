Tokenomi Silensio (SILEN)
Tokenomi & Analisis Harga Silensio (SILEN)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Silensio (SILEN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Silensio (SILEN)
Silensio is a modular zk-native privacy infrastructure that redefines how privacy is implemented in Web3. Rather than offering a single use case, it provides a full privacy stack—supporting asset mixing, private payments, identity verification, encrypted messaging, and even AI reasoning with zk audit trails. Its design is fully composable, allowing developers to integrate privacy across a wide range of applications without relying on centralized tools or systems. By enabling seamless, verifiable, and trustless privacy features at the protocol level, Silensio empowers users and builders to take control of their data and interactions on-chain. Whether it's securing financial transactions, protecting user identity, or enabling private AI logic, Silensio serves as the foundation for a truly private and decentralized future in Web3.
Tokenomi Silensio (SILEN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Silensio (SILEN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SILEN yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SILEN yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SILEN, jelajahi harga live token SILEN!
