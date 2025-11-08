BursaDEX+
Harga live sonar hari ini adalah 0.00001204 USD. Kapitalisasi pasar S0X adalah 11,403.78 USD. Lacak informasi harga aktual S0X ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang S0X

Info Harga S0X

Penjelasan S0X

Whitepaper S0X

Situs Web Resmi S0X

Tokenomi S0X

Prakiraan Harga S0X

Harga sonar (S0X)

Harga Live 1 S0X ke USD:

Grafik Harga Live sonar (S0X)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:06:27 (UTC+8)

Harga sonar Hari Ini

Harga live sonar (S0X) hari ini adalah $ 0.00001204, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi S0X ke USD saat ini adalah $ 0.00001204 per S0X.

sonar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,403.78, dengan suplai yang beredar 947.27M S0X. Selama 24 jam terakhir, S0X diperdagangkan antara $ 0.00001204 (low) dan $ 0.00001217 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012122, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001193.

Dalam kinerja jangka pendek, S0X bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -59.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar sonar (S0X)

$ 11.40K
$ 11.40K$ 11.40K

$ 12.04K
$ 12.04K$ 12.04K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.49297
999,943,975.49297 999,943,975.49297

Kapitalisasi Pasar sonar saat ini adalah $ 11.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar S0X adalah 947.27M, dan total suplainya sebesar 999943975.49297. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.04K.

Riwayat Harga sonar USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001204
$ 0.00001204$ 0.00001204
Low 24 Jam
$ 0.00001217
$ 0.00001217$ 0.00001217
High 24 Jam

$ 0.00001204
$ 0.00001204$ 0.00001204

$ 0.00001217
$ 0.00001217$ 0.00001217

$ 0.00012122
$ 0.00012122$ 0.00012122

$ 0.00001193
$ 0.00001193$ 0.00001193

-0.22%

-59.02%

-59.02%

Riwayat Harga sonar (S0X) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga sonar ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga sonar ke USD adalah $ -0.0000105686.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga sonar ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga sonar ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.22%
30 Days$ -0.0000105686-87.77%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk sonar

Prediksi Harga sonar (S0X) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target S0X pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga sonar (S0X) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga sonar berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga sonar yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga S0X untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga sonar.

Apa yang dimaksud dengan sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

Sumber Daya sonar (S0X)

Berapa nilai 1 sonar pada tahun 2030?
Jika sonar tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga sonar tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.