Harga sonar Hari Ini

Harga live sonar (S0X) hari ini adalah $ 0.00001204, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi S0X ke USD saat ini adalah $ 0.00001204 per S0X.

sonar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,403.78, dengan suplai yang beredar 947.27M S0X. Selama 24 jam terakhir, S0X diperdagangkan antara $ 0.00001204 (low) dan $ 0.00001217 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012122, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001193.

Dalam kinerja jangka pendek, S0X bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -59.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar sonar (S0X)

Kapitalisasi Pasar $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K Suplai Peredaran 947.27M 947.27M 947.27M Total Suplai 999,943,975.49297 999,943,975.49297 999,943,975.49297

