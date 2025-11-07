BursaDEX+
Harga live Spores Network hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar SPO adalah 141,842 USD. Lacak informasi harga aktual SPO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SPO

Info Harga SPO

Penjelasan SPO

Situs Web Resmi SPO

Tokenomi SPO

Prakiraan Harga SPO

Logo Spores Network

Harga Spores Network (SPO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SPO ke USD:

$0.00013403
$0.00013403
+1.70%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Spores Network (SPO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:38:17 (UTC+8)

Harga Spores Network Hari Ini

Harga live Spores Network (SPO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPO ke USD saat ini adalah -- per SPO.

Spores Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,842, dengan suplai yang beredar 1.06B SPO. Selama 24 jam terakhir, SPO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.109768, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPO bergerak +1.43% dalam satu jam terakhir dan -10.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spores Network (SPO)

$ 141.84K
$ 141.84K

--
--

$ 670.14K
$ 670.14K

1.06B
1.06B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Spores Network saat ini adalah $ 141.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPO adalah 1.06B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 670.14K.

Riwayat Harga Spores Network USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.109768
$ 0.109768

$ 0
$ 0

+1.43%

+1.71%

-10.96%

-10.96%

Riwayat Harga Spores Network (SPO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Spores Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Spores Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Spores Network ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Spores Network ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.71%
30 Days$ 0-41.12%
60 Hari$ 0-34.52%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Spores Network

Prediksi Harga Spores Network (SPO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SPO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Spores Network (SPO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Spores Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga Spores Network yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga SPO untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Spores Network.

Apa yang dimaksud dengan Spores Network (SPO)

Spores Network is building a multi-chain interoperable NFT marketplace and DeFi protocols for Creative Industries: Animation, Collectibles, Digital Artworks, Fashion, Gaming, Sport Cards. Spores Network founders deeply believe that a digital “metaverse” is being built today that will revolutionize our thoughts and behavior with respect to living, owning, sharing our physical and digital lives. Crypto enables two exciting and eventual two paths: Decentralization of Ownership, Frictionless Redistribution of Capital. Spores seeks to empower creators to create, exchange, and communicate their life’s work. Our Core Values are defined as: Creator Centricity, Frictionless, Borderless, Community.

The native digital cryptographically-secured fungible (i.e. ERC20 / BEP20) token of the Spores platform (ticker symbol SPO) is a transferable representation of attributed governance and utility functions specified in the protocol/code of the Spores platform, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token on the platform. SPO is designed to be NFT-creator-centric and DeFi-community-driven, and to incentivize all contributors and participants across the whole Spores ecosystem. As the economic incentive for network participation SPO token incentives will be distributed to incentivise users to participate in community governance, reward contributors on the platform and other utility purposes including platform fees discount. Community incentives (NFT minting, trading, LP mining and other DeFi rewards):  Reward for NFT creators for each newly minted NFT on Spores platform.  Reward for buyers and sellers per confirmed transaction (auction, exchange, etc).  Reward for LPs to provide liquidity on the platform supporting transactions related to SPO.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Spores Network (SPO)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Spores Network

Berapa nilai 1 Spores Network pada tahun 2030?
Jika Spores Network tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Spores Network tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:38:17 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.