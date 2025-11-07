BursaDEX+
Harga live SPURDO hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SPURDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPURDO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live SPURDO hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual SPURDO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SPURDO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga SPURDO (SPURDO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SPURDO ke USD:

--
----
-13.00%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live SPURDO (SPURDO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:55:22 (UTC+8)

Informasi Harga SPURDO (SPURDO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.87%

-13.26%

+1.70%

+1.70%

Harga aktual SPURDO (SPURDO) adalah --. Selama 24 jam terakhir, SPURDO diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSPURDO adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SPURDO telah berubah sebesar -1.87% selama 1 jam terakhir, -13.26% selama 24 jam, dan +1.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SPURDO (SPURDO)

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

--
----

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SPURDO saat ini adalah $ 1.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPURDO adalah 1.00T, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.63M.

Riwayat Harga SPURDO (SPURDO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SPURDO ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SPURDO ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SPURDO ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SPURDO ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-13.26%
30 Days$ 0-32.35%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan SPURDO (SPURDO)

This is a historically top-tier super meme. The image of SPURDO originally stemmed from a crude character called "pedobear" sprite, created by a Finnish internet user in 2008. In early 2009, SPURDO went viral rapidly on 4chan and became an iconic community meme. It directly influenced the perception of meme art styles, such as the subsequent rough and simplistic aesthetics of 4chan memes like PEPE, BOBO, and APU. SPURDO is a super meme of the same era and caliber as PEPE, APU, BOBO, and BONK, with market capitalizations ranging from hundreds of millions to tens of billions of dollars. SPURDO represents the return of original memecoins and the cultural revival of meme coins. Its meme value has never been fully realized—its worth should be in the range of $2-5 billion. SPURDO embodies the early internet ethos of "anonymous culture" and "absurdist culture," serving as an identity marker for insiders! It symbolizes an era of internet culture—anonymous, nonsensical, yet focused on community bonding and pure entertainment. In today’s highly commercialized, algorithm-driven social media landscape, SPURDO’s cultural-spirit meme remains a banner, reminding people of the pure authenticity of internet culture! Vitalik is our top holder.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SPURDO (SPURDO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga SPURDO (USD)

Berapa nilai SPURDO (SPURDO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SPURDO (SPURDO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SPURDO.

Cek prediksi harga SPURDO sekarang!

SPURDO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SPURDO (SPURDO)

Memahami tokenomi SPURDO (SPURDO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SPURDO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SPURDO (SPURDO)

Berapa nilai SPURDO (SPURDO) hari ini?
Harga live SPURDO dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SPURDO ke USD saat ini?
Harga SPURDO ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SPURDO?
Kapitalisasi pasar SPURDO adalah $ 1.63M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SPURDO?
Suplai beredar SPURDO adalah 1.00T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SPURDO?
SPURDO mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SPURDO?
SPURDO mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan SPURDO?
Volume perdagangan 24 jam live SPURDO adalah -- USD.
Akankah harga SPURDO naik lebih tinggi tahun ini?
SPURDO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SPURDO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting SPURDO (SPURDO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

