Informasi SPURDO (SPURDO)
This is a historically top-tier super meme. The image of SPURDO originally stemmed from a crude character called "pedobear" sprite, created by a Finnish internet user in 2008. In early 2009, SPURDO went viral rapidly on 4chan and became an iconic community meme. It directly influenced the perception of meme art styles, such as the subsequent rough and simplistic aesthetics of 4chan memes like PEPE, BOBO, and APU. SPURDO is a super meme of the same era and caliber as PEPE, APU, BOBO, and BONK, with market capitalizations ranging from hundreds of millions to tens of billions of dollars. SPURDO represents the return of original memecoins and the cultural revival of meme coins. Its meme value has never been fully realized—its worth should be in the range of $2-5 billion. SPURDO embodies the early internet ethos of "anonymous culture" and "absurdist culture," serving as an identity marker for insiders! It symbolizes an era of internet culture—anonymous, nonsensical, yet focused on community bonding and pure entertainment. In today’s highly commercialized, algorithm-driven social media landscape, SPURDO’s cultural-spirit meme remains a banner, reminding people of the pure authenticity of internet culture! Vitalik is our top holder.
Tokenomi SPURDO (SPURDO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi SPURDO (SPURDO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SPURDO yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SPURDO yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SPURDO, jelajahi harga live token SPURDO!
Prediksi Harga SPURDO
Ingin mengetahui arah SPURDO? Halaman prediksi harga SPURDO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
