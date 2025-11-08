Harga SQUAD Strategy Hari Ini

Harga live SQUAD Strategy (SQUADSTR) hari ini adalah $ 0.00001277, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SQUADSTR ke USD saat ini adalah $ 0.00001277 per SQUADSTR.

SQUAD Strategy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,637.23, dengan suplai yang beredar 833.02M SQUADSTR. Selama 24 jam terakhir, SQUADSTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00056844, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001277.

Dalam kinerja jangka pendek, SQUADSTR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SQUAD Strategy (SQUADSTR)

Kapitalisasi Pasar $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Suplai Peredaran 833.02M 833.02M 833.02M Total Suplai 833,023,995.5703112 833,023,995.5703112 833,023,995.5703112

