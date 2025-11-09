Tokenomi SQUAD Strategy (SQUADSTR)

Telusuri wawasan utama tentang SQUAD Strategy (SQUADSTR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:55:55 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga SQUAD Strategy (SQUADSTR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk SQUAD Strategy (SQUADSTR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 10.64K
Total Suplai:
$ 833.02M
Suplai yang Beredar:
$ 833.02M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 10.64K
All-Time High:
$ 0.00056844
All-Time Low:
$ 0.00001277
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi SQUAD Strategy (SQUADSTR)

SQUAD Strategy (SQUADSTR) is a decentralized trading and NFT automation protocol deployed on the BNB Smart Chain. The project is designed to algorithmically purchase, relist, and manage Pancake Squad NFTs through on-chain smart contract logic. The system consists of two core contracts: SQUAD_STRATEGY, which handles trading, fee management, and treasury allocation, and SQUAD_TREASURY, which executes NFT listings and automated token burns. Using the PancakeSwap NFT Market as its operational base, SQUAD Strategy autonomously acquires NFTs listed under predefined profit conditions, transfers them to the treasury, and relists them at a calculated markup. Collected proceeds are partially converted into buybacks and token burns to maintain a deflationary supply model. The token integrates dynamic transaction limits, automated fee conversion, and non-custodial treasury management, ensuring transparent and self-sustaining ecosystem behavior without manual intervention. Overall, SQUAD Strategy aims to connect DeFi tokenomics with automated NFT market operations in a verifiable, fully on-chain system.

Situs Web Resmi:
https://squadstrategy.io/

Tokenomi SQUAD Strategy (SQUADSTR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi SQUAD Strategy (SQUADSTR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SQUADSTR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SQUADSTR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SQUADSTR, jelajahi harga live token SQUADSTR!

