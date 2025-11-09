Tokenomi StickDAO (STICK)

Telusuri wawasan utama tentang StickDAO (STICK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:51:14 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga StickDAO (STICK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk StickDAO (STICK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 294.33K
$ 294.33K
Total Suplai:
$ 999.87M
$ 999.87M
Suplai yang Beredar:
$ 999.87M
$ 999.87M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 294.33K
$ 294.33K
All-Time High:
$ 0.00136253
$ 0.00136253
All-Time Low:
$ 0.00009925
$ 0.00009925
Harga Saat Ini:
$ 0.00029437
$ 0.00029437

Informasi StickDAO (STICK)

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

Situs Web Resmi:
https://www.stickdao.com

Tokenomi StickDAO (STICK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi StickDAO (STICK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token STICK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token STICK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi STICK, jelajahi harga live token STICK!

Prediksi Harga STICK

Ingin mengetahui arah STICK? Halaman prediksi harga STICK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

