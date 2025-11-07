BursaDEX+
Harga live Swash hari ini adalah 0.00176594 USD. Lacak informasi harga aktual SWASH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWASH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SWASH

Info Harga SWASH

Penjelasan SWASH

Situs Web Resmi SWASH

Tokenomi SWASH

Prakiraan Harga SWASH

Logo Swash

Harga Swash (SWASH)

Harga Live 1 SWASH ke USD:

$0.001766
-0.40%1D
USD
Grafik Harga Live Swash (SWASH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:57:57 (UTC+8)

Informasi Harga Swash (SWASH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00176317
Low 24 Jam
$ 0.00177432
High 24 Jam

$ 0.00176317
$ 0.00177432
$ 0.95025
$ 0.00161107
+0.00%

-0.46%

-3.16%

-3.16%

Harga aktual Swash (SWASH) adalah $0.00176594. Selama 24 jam terakhir, SWASH diperdagangkan antara low $ 0.00176317 dan high $ 0.00177432, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWASH adalah $ 0.95025, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00161107.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWASH telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, -0.46% selama 24 jam, dan -3.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Swash (SWASH)

$ 1.76M
--
$ 1.77M
994.96M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Swash saat ini adalah $ 1.76M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWASH adalah 994.96M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.77M.

Riwayat Harga Swash (SWASH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Swash ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Swash ke USD adalah $ -0.0003265604.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Swash ke USD adalah $ -0.0006375735.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Swash ke USD adalah $ -0.0014669508033937348.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.46%
30 Days$ -0.0003265604-18.49%
60 Hari$ -0.0006375735-36.10%
90 Hari$ -0.0014669508033937348-45.37%

Apa yang dimaksud dengan Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

Sumber Daya Swash (SWASH)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Swash (USD)

Berapa nilai Swash (SWASH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Swash (SWASH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swash.

Cek prediksi harga Swash sekarang!

SWASH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Swash (SWASH)

Memahami tokenomi Swash (SWASH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWASH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Swash (SWASH)

Berapa nilai Swash (SWASH) hari ini?
Harga live SWASH dalam USD adalah 0.00176594 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWASH ke USD saat ini?
Harga SWASH ke USD saat ini adalah $ 0.00176594. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Swash?
Kapitalisasi pasar SWASH adalah $ 1.76M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWASH?
Suplai beredar SWASH adalah 994.96M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWASH?
SWASH mencapai harga ATH sebesar 0.95025 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWASH?
SWASH mencapai harga ATL 0.00161107 USD.
Berapa volume perdagangan SWASH?
Volume perdagangan 24 jam live SWASH adalah -- USD.
Akankah harga SWASH naik lebih tinggi tahun ini?
SWASH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWASH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

