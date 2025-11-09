Tokenomi Swash (SWASH)
What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.
Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.
Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.
New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!
Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:
- brands that publish ads
- businesses that buy and analyse data
- data scientists who build models
- developers who innovate on the Swash stack
- charities who receive your donations
The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.
Tokenomi Swash (SWASH): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Swash (SWASH) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SWASH yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SWASH yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SWASH, jelajahi harga live token SWASH!
