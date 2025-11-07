Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.

Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.