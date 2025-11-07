BursaDEX+
Harga live Ternoa hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CAPS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAPS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ternoa hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual CAPS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAPS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CAPS

Info Harga CAPS

Penjelasan CAPS

Situs Web Resmi CAPS

Tokenomi CAPS

Prakiraan Harga CAPS

Logo Ternoa

Harga Ternoa (CAPS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CAPS ke USD:

$0.00081477
$0.00081477$0.00081477
-0.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Ternoa (CAPS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:58:53 (UTC+8)

Informasi Harga Ternoa (CAPS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.227823
$ 0.227823$ 0.227823

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.40%

-12.83%

-12.83%

Harga aktual Ternoa (CAPS) adalah --. Selama 24 jam terakhir, CAPS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAPS adalah $ 0.227823, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAPS telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, -0.40% selama 24 jam, dan -12.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ternoa (CAPS)

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

1.83B
1.83B 1.83B

2,495,986,190.0
2,495,986,190.0 2,495,986,190.0

Kapitalisasi Pasar Ternoa saat ini adalah $ 1.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CAPS adalah 1.83B, dan total suplainya sebesar 2495986190.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.03M.

Riwayat Harga Ternoa (CAPS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ternoa ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ternoa ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ternoa ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ternoa ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.40%
30 Days$ 0-39.24%
60 Hari$ 0-39.46%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Ternoa (CAPS)

Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ternoa (CAPS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ternoa (USD)

Berapa nilai Ternoa (CAPS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ternoa (CAPS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ternoa.

Cek prediksi harga Ternoa sekarang!

CAPS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ternoa (CAPS)

Memahami tokenomi Ternoa (CAPS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAPS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ternoa (CAPS)

Berapa nilai Ternoa (CAPS) hari ini?
Harga live CAPS dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAPS ke USD saat ini?
Harga CAPS ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ternoa?
Kapitalisasi pasar CAPS adalah $ 1.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAPS?
Suplai beredar CAPS adalah 1.83B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAPS?
CAPS mencapai harga ATH sebesar 0.227823 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAPS?
CAPS mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CAPS?
Volume perdagangan 24 jam live CAPS adalah -- USD.
Akankah harga CAPS naik lebih tinggi tahun ini?
CAPS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAPS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ternoa (CAPS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

