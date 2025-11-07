Harga The Loonies Hari Ini

Harga live The Loonies (LOON) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOON ke USD saat ini adalah -- per LOON.

The Loonies saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 110,466, dengan suplai yang beredar 1.00B LOON. Selama 24 jam terakhir, LOON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00266627, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LOON bergerak +0.46% dalam satu jam terakhir dan -15.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Loonies (LOON)

Kapitalisasi Pasar $ 110.47K$ 110.47K $ 110.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.47K$ 110.47K $ 110.47K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

