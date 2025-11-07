Harga The Surfing Frenchie Hari Ini

Harga live The Surfing Frenchie (DALE) hari ini adalah $ 0.0001108, dengan perubahan 3.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DALE ke USD saat ini adalah $ 0.0001108 per DALE.

The Surfing Frenchie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 110,330, dengan suplai yang beredar 998.77M DALE. Selama 24 jam terakhir, DALE diperdagangkan antara $ 0.00010775 (low) dan $ 0.00011773 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00162335, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010598.

Dalam kinerja jangka pendek, DALE bergerak +2.83% dalam satu jam terakhir dan -43.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Surfing Frenchie (DALE)

Kapitalisasi Pasar $ 110.33K$ 110.33K $ 110.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.33K$ 110.33K $ 110.33K Suplai Peredaran 998.77M 998.77M 998.77M Total Suplai 998,770,543.315945 998,770,543.315945 998,770,543.315945

