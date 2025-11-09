Tokenomi The Surfing Frenchie (DALE)
Tokenomi & Analisis Harga The Surfing Frenchie (DALE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk The Surfing Frenchie (DALE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi The Surfing Frenchie (DALE)
Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.
Tokenomi The Surfing Frenchie (DALE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi The Surfing Frenchie (DALE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token DALE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token DALE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi DALE, jelajahi harga live token DALE!
Prediksi Harga DALE
Ingin mengetahui arah DALE? Halaman prediksi harga DALE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
