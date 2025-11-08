Harga Trashy By Matt Furie Hari Ini

Harga live Trashy By Matt Furie (TRASHY) hari ini adalah $ 0.00002016, dengan perubahan 9.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRASHY ke USD saat ini adalah $ 0.00002016 per TRASHY.

Trashy By Matt Furie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,164, dengan suplai yang beredar 999.96M TRASHY. Selama 24 jam terakhir, TRASHY diperdagangkan antara $ 0.00001796 (low) dan $ 0.00002019 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00073629, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001645.

Dalam kinerja jangka pendek, TRASHY bergerak +0.96% dalam satu jam terakhir dan -27.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Kapitalisasi Pasar $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K Suplai Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Total Suplai 999,963,217.247141 999,963,217.247141 999,963,217.247141

Kapitalisasi Pasar Trashy By Matt Furie saat ini adalah $ 20.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRASHY adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999963217.247141. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.16K.