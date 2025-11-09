Tokenomi Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Telusuri wawasan utama tentang Trashy By Matt Furie (TRASHY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:03:02 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Trashy By Matt Furie (TRASHY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 19.24K
Total Suplai:
$ 999.96M
Suplai yang Beredar:
$ 999.96M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 19.24K
All-Time High:
$ 0.00073629
All-Time Low:
$ 0.00001645
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

Situs Web Resmi:
https://trashybymattfurie.com/

Tokenomi Trashy By Matt Furie (TRASHY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Trashy By Matt Furie (TRASHY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token TRASHY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token TRASHY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi TRASHY, jelajahi harga live token TRASHY!

Penafian

