Harga Trench Digger Hari Ini

Harga live Trench Digger (TRENCH) hari ini adalah $ 0.02786824, dengan perubahan 19.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRENCH ke USD saat ini adalah $ 0.02786824 per TRENCH.

Trench Digger saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,868, dengan suplai yang beredar 1.00M TRENCH. Selama 24 jam terakhir, TRENCH diperdagangkan antara $ 0.02328602 (low) dan $ 0.02785777 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.524208, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01674631.

Dalam kinerja jangka pendek, TRENCH bergerak +0.16% dalam satu jam terakhir dan -7.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Trench Digger (TRENCH)

Kapitalisasi Pasar $ 27.87K$ 27.87K $ 27.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.87K$ 27.87K $ 27.87K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Trench Digger saat ini adalah $ 27.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRENCH adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.87K.