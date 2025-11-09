Tokenomi Trench Digger (TRENCH)

Tokenomi Trench Digger (TRENCH)

Telusuri wawasan utama tentang Trench Digger (TRENCH), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:03:16 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Trench Digger (TRENCH)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Trench Digger (TRENCH), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 33.04K
$ 33.04K$ 33.04K
Total Suplai:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Suplai yang Beredar:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 33.04K
$ 33.04K$ 33.04K
All-Time High:
$ 0.524208
$ 0.524208$ 0.524208
All-Time Low:
$ 0.01674631
$ 0.01674631$ 0.01674631
Harga Saat Ini:
$ 0.03303631
$ 0.03303631$ 0.03303631

Informasi Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

Situs Web Resmi:
https://www.trenchdigger.trade/

Tokenomi Trench Digger (TRENCH): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Trench Digger (TRENCH) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token TRENCH yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token TRENCH yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi TRENCH, jelajahi harga live token TRENCH!

Prediksi Harga TRENCH

Ingin mengetahui arah TRENCH? Halaman prediksi harga TRENCH kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi