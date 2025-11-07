BursaDEX+
Harga live USX hari ini adalah 0.999348 USD. Lacak informasi harga aktual USX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang USX

Info Harga USX

Penjelasan USX

Situs Web Resmi USX

Tokenomi USX

Prakiraan Harga USX

Harga USX (USX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USX ke USD:

$0.999349
-0.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live USX (USX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:47:53 (UTC+8)

Informasi Harga USX (USX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.999254
Low 24 Jam
$ 1.012
High 24 Jam

$ 0.999254
$ 1.012
$ 1.017
$ 0.999188
-0.01%

-0.10%

-0.10%

-0.10%

Harga aktual USX (USX) adalah $0.999348. Selama 24 jam terakhir, USX diperdagangkan antara low $ 0.999254 dan high $ 1.012, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSX adalah $ 1.017, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.999188.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USX telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, -0.10% selama 24 jam, dan -0.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar USX (USX)

$ 275.02M
--
$ 275.02M
275.19M
275,194,148.737295
Kapitalisasi Pasar USX saat ini adalah $ 275.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USX adalah 275.19M, dan total suplainya sebesar 275194148.737295. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 275.02M.

Riwayat Harga USX (USX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga USX ke USD adalah $ -0.0010026529459942.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga USX ke USD adalah $ -0.0010053440.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga USX ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga USX ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0010026529459942-0.10%
30 Days$ -0.0010053440-0.10%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan USX (USX)

USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya USX (USX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga USX (USD)

Berapa nilai USX (USX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda USX (USX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk USX.

Cek prediksi harga USX sekarang!

USX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi USX (USX)

Memahami tokenomi USX (USX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang USX (USX)

Berapa nilai USX (USX) hari ini?
Harga live USX dalam USD adalah 0.999348 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USX ke USD saat ini?
Harga USX ke USD saat ini adalah $ 0.999348. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar USX?
Kapitalisasi pasar USX adalah $ 275.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USX?
Suplai beredar USX adalah 275.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USX?
USX mencapai harga ATH sebesar 1.017 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USX?
USX mencapai harga ATL 0.999188 USD.
Berapa volume perdagangan USX?
Volume perdagangan 24 jam live USX adalah -- USD.
Akankah harga USX naik lebih tinggi tahun ini?
USX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting USX (USX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

