Tokenomi USX (USX)
Tokenomi & Analisis Harga USX (USX)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk USX (USX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi USX (USX)
USX is a Solana-based stablecoin designed to provide a secure, efficient, and transparent digital dollar for both institutional and retail users. It is created through over-collateralization with leading stablecoins, ensuring that every USX in circulation is backed 1:1 with assets like USDT or USDC. Unlike legacy stablecoins that simply hold reserves, USX is built to integrate directly into the broader DeFi ecosystem, where it acts as a core liquidity layer for trading, lending, and payments. Its purpose is to offer a dollar-pegged asset that can move at the speed and scale of Solana while maintaining reliability for settlements and financial transactions. By combining stability with seamless composability, USX serves as a foundational building block for protocols, payment processors, and institutions seeking trusted dollar liquidity in the crypto economy.
Tokenomi USX (USX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi USX (USX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token USX yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token USX yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi USX, jelajahi harga live token USX!
Prediksi Harga USX
Ingin mengetahui arah USX? Halaman prediksi harga USX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader