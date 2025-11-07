Harga UWU 69 Hari Ini

Harga live UWU 69 (UWU69) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UWU69 ke USD saat ini adalah -- per UWU69.

UWU 69 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 169,538, dengan suplai yang beredar 991.02M UWU69. Selama 24 jam terakhir, UWU69 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00231136, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UWU69 bergerak +1.67% dalam satu jam terakhir dan -16.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UWU 69 (UWU69)

Kapitalisasi Pasar $ 169.54K$ 169.54K $ 169.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 169.54K$ 169.54K $ 169.54K Suplai Peredaran 991.02M 991.02M 991.02M Total Suplai 991,024,050.952761 991,024,050.952761 991,024,050.952761

Kapitalisasi Pasar UWU 69 saat ini adalah $ 169.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UWU69 adalah 991.02M, dan total suplainya sebesar 991024050.952761. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 169.54K.