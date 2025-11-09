Tokenomi UWU 69 (UWU69)

Tokenomi UWU 69 (UWU69)

Telusuri wawasan utama tentang UWU 69 (UWU69), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:39:22 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga UWU 69 (UWU69)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk UWU 69 (UWU69), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 176.73K
$ 176.73K$ 176.73K
Total Suplai:
$ 991.02M
$ 991.02M$ 991.02M
Suplai yang Beredar:
$ 991.02M
$ 991.02M$ 991.02M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 176.73K
$ 176.73K$ 176.73K
All-Time High:
$ 0.00231136
$ 0.00231136$ 0.00231136
All-Time Low:
$ 0.00015169
$ 0.00015169$ 0.00015169
Harga Saat Ini:
$ 0.0001786
$ 0.0001786$ 0.0001786

Informasi UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

Situs Web Resmi:
https://uwueth.xyz/

Tokenomi UWU 69 (UWU69): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi UWU 69 (UWU69) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token UWU69 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token UWU69 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi UWU69, jelajahi harga live token UWU69!

Prediksi Harga UWU69

Ingin mengetahui arah UWU69? Halaman prediksi harga UWU69 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi