Informasi Valentine (VALENTINE)
ntroducing Valentine ($VALENTINE) — the ultimate ERC meme token inspired by Elon Musk’s visionary AI world. $VALENTINE is Grok’s new male companion, a charming and witty digital character with heart and humor. Together, Grok and Valentine represent the next era of AI-powered connection and meme culture on the blockchain. Just like true love, $VALENTINE comes with 0 tax, liquidity burned, and a fully renounced contract — making it as fair and decentralized as it gets. No tricks, no traps, just vibes and viral potential. Whether you're a fan of Elon, Grok, or just looking for the next meme token to sweep crypto off its feet, $VALENTINE is your perfect match. Hold it, share it, and let the blockchain romance begin
Tokenomi Valentine (VALENTINE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Valentine (VALENTINE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token VALENTINE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token VALENTINE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi VALENTINE, jelajahi harga live token VALENTINE!
