Harga Vera AI Hari Ini

Harga live Vera AI (VERA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VERA ke USD saat ini adalah -- per VERA.

Vera AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,028.86, dengan suplai yang beredar 999.63M VERA. Selama 24 jam terakhir, VERA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00241558, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VERA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vera AI (VERA)

Kapitalisasi Pasar $ 15.03K$ 15.03K $ 15.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.03K$ 15.03K $ 15.03K Suplai Peredaran 999.63M 999.63M 999.63M Total Suplai 999,630,330.691527 999,630,330.691527 999,630,330.691527

Kapitalisasi Pasar Vera AI saat ini adalah $ 15.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VERA adalah 999.63M, dan total suplainya sebesar 999630330.691527. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.03K.