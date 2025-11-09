Tokenomi VOI Network (VOI)

Tokenomi VOI Network (VOI)

Telusuri wawasan utama tentang VOI Network (VOI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:55:58 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga VOI Network (VOI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk VOI Network (VOI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 761.03K
$ 761.03K$ 761.03K
Total Suplai:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M
All-Time High:
$ 0.01353747
$ 0.01353747$ 0.01353747
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00038535
$ 0.00038535$ 0.00038535

Informasi VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

Situs Web Resmi:
https://www.voi.network/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1UdVmLYs-BVxCBE-zC7LUIpmsbKZHGrCYu58gdIrZ-Ls/edit#heading=h.48ulw0dkmy3h

Tokenomi VOI Network (VOI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi VOI Network (VOI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token VOI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token VOI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi VOI, jelajahi harga live token VOI!

Prediksi Harga VOI

Ingin mengetahui arah VOI? Halaman prediksi harga VOI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

