Harga live WaterMinder hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual WMDR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WMDR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WMDR

Info Harga WMDR

Penjelasan WMDR

Situs Web Resmi WMDR

Tokenomi WMDR

Prakiraan Harga WMDR

Harga WaterMinder (WMDR)

Tidak masuk listing

$0.0002385
$0.0002385
-8.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:36:53 (UTC+8)

Informasi Harga WaterMinder (WMDR) (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00259935
$ 0.00259935

$ 0
$ 0

-0.19%

-8.60%

-31.56%

-31.56%

Harga aktual WaterMinder (WMDR) adalah --. Selama 24 jam terakhir, WMDR diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWMDR adalah $ 0.00259935, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WMDR telah berubah sebesar -0.19% selama 1 jam terakhir, -8.60% selama 24 jam, dan -31.56% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 238.97K
$ 238.97K

--
--

$ 238.97K
$ 238.97K

999.95M
999.95M

999,948,646.31832
999,948,646.31832

Kapitalisasi Pasar WaterMinder saat ini adalah $ 238.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WMDR adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999948646.31832. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 238.97K.

Sepanjang hari ini, perubahan harga WaterMinder ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WaterMinder ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WaterMinder ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WaterMinder ke USD adalah $ 0.

Hari ini$ 0-8.60%
30 Days$ 0-30.11%
60 Hari$ 0-50.90%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan WaterMinder (WMDR)

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga WaterMinder (USD)

Berapa nilai WaterMinder (WMDR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WaterMinder (WMDR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WaterMinder.

Cek prediksi harga WaterMinder sekarang!

Tokenomi WaterMinder (WMDR)

Memahami tokenomi WaterMinder (WMDR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WMDR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang WaterMinder (WMDR)

Berapa nilai WaterMinder (WMDR) hari ini?
Harga live WMDR dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WMDR ke USD saat ini?
Harga WMDR ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WaterMinder?
Kapitalisasi pasar WMDR adalah $ 238.97K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WMDR?
Suplai beredar WMDR adalah 999.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WMDR?
WMDR mencapai harga ATH sebesar 0.00259935 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WMDR?
WMDR mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan WMDR?
Volume perdagangan 24 jam live WMDR adalah -- USD.
Akankah harga WMDR naik lebih tinggi tahun ini?
WMDR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WMDR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:36:53 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,248.47

$3,234.54

$1.1377

$152.06

$1.0005

$100,248.47

$3,234.54

$152.06

$2.1864

$0.16154

