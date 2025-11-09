Tokenomi WaterMinder (WMDR)
Tokenomi & Analisis Harga WaterMinder (WMDR)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk WaterMinder (WMDR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi WaterMinder (WMDR)
WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.
Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.
Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.
The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.
We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.
Tokenomi WaterMinder (WMDR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi WaterMinder (WMDR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token WMDR yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token WMDR yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi WMDR, jelajahi harga live token WMDR!
Prediksi Harga WMDR
Ingin mengetahui arah WMDR? Halaman prediksi harga WMDR kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader