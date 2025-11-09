Tokenomi YieldFi yToken (YUSD)
Informasi YieldFi yToken (YUSD)
YieldFi is revolutionising decentralised finance with its comprehensive, cross-chain asset management platform. Delivering ~25% real yield on stablecoins like USDT and USDC, it offers a high-performance alternative to traditional investment options. With a proven track record of less than 1% drawdown over five years, YieldFi combines stability with high returns.
Key Features: Exceptional Yields on Stablecoins - Earn High APY on USDT, USDC, and DAI (Current APY ≈ 25%)
Your Personal Asset Manager: Diversify your capital with our systematic delta-neutral strategies across the centralized and decentralized finance platforms (CEXs and DEXs) universe to guarantee uncorrelated and consistent APY.
No Lock-In: Withdraw your assets anytime (or swap via DEXes) Minimal Risk Exposure: Rigorous backtesting of strategies by a team of quants and experts over the last 3 years, with a maximum drawdown <1%, ensuring stable and reliable returns.
Incentivized Ecosystem: Earn daily rewards while participating in DeFi opportunities such as AMM, Lending & Borrowing, CDPs, Perps, L2 Farming, Re-staking, and more
Cross-Chain Support: Works seamlessly across both EVM and non-EVM ecosystems.
Tokenomi YieldFi yToken (YUSD): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi YieldFi yToken (YUSD) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token YUSD yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token YUSD yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi YUSD, jelajahi harga live token YUSD!
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
