Telusuri wawasan utama tentang your new savings (SAVINGS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:09:00 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga your new savings (SAVINGS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk your new savings (SAVINGS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 11.56K
Total Suplai:
$ 999.65M
Suplai yang Beredar:
$ 999.65M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 11.56K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi your new savings (SAVINGS)

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

Situs Web Resmi:
https://www.savingsonchain.org/

Tokenomi your new savings (SAVINGS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi your new savings (SAVINGS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SAVINGS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SAVINGS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SAVINGS, jelajahi harga live token SAVINGS!

Prediksi Harga SAVINGS

Ingin mengetahui arah SAVINGS? Halaman prediksi harga SAVINGS kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

