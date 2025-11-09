Tokenomi YUUKI (YUUKI)

Tokenomi YUUKI (YUUKI)

Telusuri wawasan utama tentang YUUKI (YUUKI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:22:47 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga YUUKI (YUUKI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk YUUKI (YUUKI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 38.30K
$ 38.30K$ 38.30K
Total Suplai:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Suplai yang Beredar:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 38.30K
$ 38.30K$ 38.30K
All-Time High:
$ 0.03770389
$ 0.03770389$ 0.03770389
All-Time Low:
$ 0.00172082
$ 0.00172082$ 0.00172082
Harga Saat Ini:
$ 0.00182399
$ 0.00182399$ 0.00182399

Informasi YUUKI (YUUKI)

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

Situs Web Resmi:
https://fullhouse.gg
Whitepaper:
https://whitepaper.fullhouse.gg

Tokenomi YUUKI (YUUKI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi YUUKI (YUUKI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token YUUKI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token YUUKI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi YUUKI, jelajahi harga live token YUUKI!

Prediksi Harga YUUKI

Ingin mengetahui arah YUUKI? Halaman prediksi harga YUUKI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi