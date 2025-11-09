Tokenomi ZoidPay (ZPAY)

Telusuri wawasan utama tentang ZoidPay (ZPAY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga ZoidPay (ZPAY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk ZoidPay (ZPAY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M
Total Suplai:
$ 700.00M
$ 700.00M$ 700.00M
Suplai yang Beredar: $ 392.00M
$ 392.00M
$ 392.00M$ 392.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh): $ 5.32M
$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M
All-Time High: $ 1.79
$ 1.79
$ 1.79$ 1.79
All-Time Low: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00755411
$ 0.00755411$ 0.00755411

Informasi ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner
Situs Web Resmi:
https://www.zoidpay.com/

Tokenomi ZoidPay (ZPAY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi ZoidPay (ZPAY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ZPAY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ZPAY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ZPAY, jelajahi harga live token ZPAY!

