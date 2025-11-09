Tokenomi ZoidPay (ZPAY)
Tokenomi & Analisis Harga ZoidPay (ZPAY)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk ZoidPay (ZPAY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi ZoidPay (ZPAY)
ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.
The ZoidPay ecosystem has four core products:
- Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
- Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
- Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
- Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner
Tokenomi ZoidPay (ZPAY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi ZoidPay (ZPAY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token ZPAY yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token ZPAY yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi ZPAY, jelajahi harga live token ZPAY!
Prediksi Harga ZPAY
Ingin mengetahui arah ZPAY? Halaman prediksi harga ZPAY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader