2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Openverse Network fiyat tahminlerini alın. BTG fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Openverse Network fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $7,814 $7,814 $7,814 -%2,64 USD Gerçek Tahmini Openverse Network 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Openverse Network, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 7,814 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Openverse Network, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 8,2047 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BTG için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 8,6149 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, BTG için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 9,0456 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BTG için 2029 yılı hedef fiyatı $ 9,4979 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BTG için 2030 yılı hedef fiyatı $ 9,9728 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Openverse Network fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 16,2447 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Openverse Network fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 26,4609 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 7,814 %0,00

2026 $ 8,2047 %5,00

2027 $ 8,6149 %10,25

2028 $ 9,0456 %15,76

2029 $ 9,4979 %21,55

2030 $ 9,9728 %27,63

2031 $ 10,4715 %34,01

2032 $ 10,9950 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 11,5448 %47,75

2034 $ 12,1220 %55,13

2035 $ 12,7281 %62,89

2036 $ 13,3645 %71,03

2037 $ 14,0328 %79,59

2038 $ 14,7344 %88,56

2039 $ 15,4711 %97,99

2040 $ 16,2447 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Openverse Network Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 7,814 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 7,8150 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 7,8214 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 7,8461 %0,41 Bugün için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde BTG için öngörülen fiyat 7,814$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak BTG için yapılan fiyat tahmini 7,8150$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, BTG için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 7,8214$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında BTG için öngörülen fiyat 7,8461$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Openverse Network Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 7,814$ 7,814 $ 7,814 Fiyat Değişimi (24 sa) -%2,64 Piyasa Değeri $ 14,85M$ 14,85M $ 14,85M Dolaşım Arzı 1,90M 1,90M 1,90M Hacim (24 sa) $ 90,48K$ 90,48K $ 90,48K Hacim (24 sa) -- En son BTG fiyatı $ 7,814. 24 saatlik değişim oranı -%2,64 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 90,48K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki BTG arzı 1,90M olup, toplam piyasa değeri $ 14,85M şeklindedir. Canlı BTG Fiyatını Görüntüle

Openverse Network Fiyat Geçmişi Openverse Network canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Openverse Network fiyatı 7,814 USD'dir. Dolaşımdaki Openverse Network(BTG) arzı 0,00 BTG olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 14,85M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,04 $ 0,272999 $ 8,995 $ 7,316

7 Gün -%0,49 $ -7,5320 $ 15,977 $ 6,461

30 Gün %0,26 $ 1,5969 $ 19 $ 6,103 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Openverse Network fiyat hareketi 0,272999$ oldu ve %0,04 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Openverse Network en yüksek 15,977$ ve en düşük 6,461$ fiyatından işlem gördü ve -%0,49 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, BTG için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Openverse Network, %0,26 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 1,5969$ oldu. Bu durum, BTG için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Openverse Network fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam BTG Fiyat Geçmişini Görüntüle

Openverse Network (BTG) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Openverse Network Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak BTG için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Openverse Network için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen BTG fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Openverse Network fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, BTG varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): BTG için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Openverse Network için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

BTG Fiyat Tahmini Neden Önemli?

BTG Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): BTG, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, BTG, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için BTG fiyat tahmini nedir? Openverse Network (BTG) fiyat tahmin aracına göre, BTG fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 BTG 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Openverse Network (BTG) fiyatı $7,814 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BTG, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında BTG için tahmini fiyat hedefi nedir? Openverse Network (BTG) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 BTG fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında BTG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Openverse Network (BTG), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında BTG için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Openverse Network (BTG), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 BTG 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Openverse Network (BTG) fiyatı $7,814 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, BTG, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için BTG fiyat tahmini nedir? Openverse Network (BTG) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 BTG fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.