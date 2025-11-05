BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Openverse Network fiyatı 7.856 USD. BTG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BTG fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Openverse Network fiyatı 7.856 USD. BTG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BTG fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

BTG Hakkında Daha Fazla Bilgi

BTG Fiyat Bilgileri

BTG Nedir

BTG Whitepaper

BTG Resmi Websitesi

BTG Token Ekonomisi

BTG Fiyat Tahmini

BTG Fiyat Geçmişi

BTG Satın Alma Kılavuzu

BTG / İtibari Para Dönüştürücüsü

BTG Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Openverse Network Logosu

Openverse Network Fiyatı(BTG)

1 BTG / USD Canlı Fiyatı:

$7,855
$7,855$7,855
-%2,131D
USD
Openverse Network (BTG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:26:06 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 7,395
$ 7,395$ 7,395
24 sa Düşük
$ 8,995
$ 8,995$ 8,995
24 sa Yüksek

$ 7,395
$ 7,395$ 7,395

$ 8,995
$ 8,995$ 8,995

$ 18,80127296990911
$ 18,80127296990911$ 18,80127296990911

$ 3,477213386513058
$ 3,477213386513058$ 3,477213386513058

+%1,06

-%2,13

-%50,14

-%50,14

Openverse Network (BTG) canlı fiyatı $ 7,856. BTG, son 24 saat içinde en düşük $ 7,395 ve en yüksek $ 8,995 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BTG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 18,80127296990911, en düşük fiyatı ise $ 3,477213386513058 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BTG son bir saatte +%1,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,13 ve son 7 günde -%50,14 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Openverse Network (BTG) Piyasa Bilgileri

No.906

$ 14,93M
$ 14,93M$ 14,93M

$ 68,70K
$ 68,70K$ 68,70K

$ 157,12M
$ 157,12M$ 157,12M

1,90M
1,90M 1,90M

20.000.000
20.000.000 20.000.000

20.000.000
20.000.000 20.000.000

%9,50

BSC

Şu anki Openverse Network piyasa değeri $ 14,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 68,70K. Dolaşımdaki BTG arzı 1,90M olup, toplam arzı 20000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 157,12M.

Openverse Network (BTG) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Openverse Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,17095-%2,13
30 Gün$ +1,242+%18,77
60 Gün$ +6,356+%423,73
90 Gün$ +6,356+%423,73
Bugünkü Openverse Network Fiyatı Değişimi

Bugün, BTG, $ -0,17095 (-%2,13) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Openverse Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,242 (+%18,77) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Openverse Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BTG değişimi $ +6,356 (+%423,73) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Openverse Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +6,356 (+%423,73) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Openverse Network (BTG) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Openverse Network Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Openverse Network (BTG) Nedir?

Openverse Network, blok zinciri teknolojisine dayalı bir Katman 0 hub ağıdır. Mevcut blok zinciri çerçevelerini temel alarak, "tamamen açık protokol tabanlı çapraz zincir" sistemi kavramını ortaya koymaktadır. Amacı, "farklı blok zincirleri ve geleneksel internet arasında değer (token/NFT/mesaj) transferini e-posta göndermek kadar basit hale getirmektir."

Openverse Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Openverse Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BTG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Openverse Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Openverse Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Openverse Network Fiyat Tahmini (USD)

Openverse Network (BTG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Openverse Network (BTG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Openverse Network için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Openverse Network fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Openverse Network (BTG) Token Ekonomisi

Openverse Network (BTG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Openverse Network (BTG) Satın Alma

Nasıl Openverse Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Openverse Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BTG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Openverse Network(BTG) / VND
206.730,64
1 Openverse Network(BTG) / AUD
A$12,09824
1 Openverse Network(BTG) / GBP
5,97056
1 Openverse Network(BTG) / EUR
6,83472
1 Openverse Network(BTG) / USD
$7,856
1 Openverse Network(BTG) / MYR
RM32,91664
1 Openverse Network(BTG) / TRY
330,58048
1 Openverse Network(BTG) / JPY
¥1.201,968
1 Openverse Network(BTG) / ARS
ARS$11.451,84832
1 Openverse Network(BTG) / RUB
636,25744
1 Openverse Network(BTG) / INR
697,14144
1 Openverse Network(BTG) / IDR
Rp130.933,28096
1 Openverse Network(BTG) / PHP
461,77568
1 Openverse Network(BTG) / EGP
￡E.372,06016
1 Openverse Network(BTG) / BRL
R$42,34384
1 Openverse Network(BTG) / CAD
C$11,07696
1 Openverse Network(BTG) / BDT
957,6464
1 Openverse Network(BTG) / NGN
11.336,208
1 Openverse Network(BTG) / COP
$30.332,016
1 Openverse Network(BTG) / ZAR
R.137,40144
1 Openverse Network(BTG) / UAH
330,58048
1 Openverse Network(BTG) / TZS
T.Sh.19.302,192
1 Openverse Network(BTG) / VES
Bs1.751,888
1 Openverse Network(BTG) / CLP
$7.431,776
1 Openverse Network(BTG) / PKR
Rs2.221,04832
1 Openverse Network(BTG) / KZT
4.117,3296
1 Openverse Network(BTG) / THB
฿255,63424
1 Openverse Network(BTG) / TWD
NT$242,98608
1 Openverse Network(BTG) / AED
د.إ28,83152
1 Openverse Network(BTG) / CHF
Fr6,2848
1 Openverse Network(BTG) / HKD
HK$61,04112
1 Openverse Network(BTG) / AMD
֏3.005,3128
1 Openverse Network(BTG) / MAD
.د.م73,13936
1 Openverse Network(BTG) / MXN
$146,75008
1 Openverse Network(BTG) / SAR
ريال29,46
1 Openverse Network(BTG) / ETB
Br1.201,5752
1 Openverse Network(BTG) / KES
KSh1.014,91664
1 Openverse Network(BTG) / JOD
د.أ5,569904
1 Openverse Network(BTG) / PLN
29,0672
1 Openverse Network(BTG) / RON
лв34,72352
1 Openverse Network(BTG) / SEK
kr75,18192
1 Openverse Network(BTG) / BGN
лв13,3552
1 Openverse Network(BTG) / HUF
Ft2.655,79936
1 Openverse Network(BTG) / CZK
166,78288
1 Openverse Network(BTG) / KWD
د.ك2,411792
1 Openverse Network(BTG) / ILS
25,61056
1 Openverse Network(BTG) / BOB
Bs54,28496
1 Openverse Network(BTG) / AZN
13,3552
1 Openverse Network(BTG) / TJS
SM72,43232
1 Openverse Network(BTG) / GEL
21,36832
1 Openverse Network(BTG) / AOA
Kz7.194,132
1 Openverse Network(BTG) / BHD
.د.ب2,953856
1 Openverse Network(BTG) / BMD
$7,856
1 Openverse Network(BTG) / DKK
kr50,98544
1 Openverse Network(BTG) / HNL
L206,92704
1 Openverse Network(BTG) / MUR
361,45456
1 Openverse Network(BTG) / NAD
$136,61584
1 Openverse Network(BTG) / NOK
kr80,1312
1 Openverse Network(BTG) / NZD
$13,82656
1 Openverse Network(BTG) / PAB
B/.7,856
1 Openverse Network(BTG) / PGK
K33,388
1 Openverse Network(BTG) / QAR
ر.ق28,59584
1 Openverse Network(BTG) / RSD
дин.801,39056
1 Openverse Network(BTG) / UZS
soʻm93.523,79456
1 Openverse Network(BTG) / ALL
L660,76816
1 Openverse Network(BTG) / ANG
ƒ14,06224
1 Openverse Network(BTG) / AWG
ƒ14,06224
1 Openverse Network(BTG) / BBD
$15,712
1 Openverse Network(BTG) / BAM
KM13,3552
1 Openverse Network(BTG) / BIF
Fr23.167,344
1 Openverse Network(BTG) / BND
$10,2128
1 Openverse Network(BTG) / BSD
$7,856
1 Openverse Network(BTG) / JMD
$1.261,12368
1 Openverse Network(BTG) / KHR
31.550,16736
1 Openverse Network(BTG) / KMF
Fr3.346,656
1 Openverse Network(BTG) / LAK
170.782,60528
1 Openverse Network(BTG) / LKR
රු2.394,35168
1 Openverse Network(BTG) / MDL
L133,08064
1 Openverse Network(BTG) / MGA
Ar35.387,352
1 Openverse Network(BTG) / MOP
P62,848
1 Openverse Network(BTG) / MVR
120,9824
1 Openverse Network(BTG) / MWK
MK13.638,88016
1 Openverse Network(BTG) / MZN
MT502,3912
1 Openverse Network(BTG) / NPR
रु1.114,45216
1 Openverse Network(BTG) / PYG
55.714,752
1 Openverse Network(BTG) / RWF
Fr11.399,056
1 Openverse Network(BTG) / SBD
$64,65488
1 Openverse Network(BTG) / SCR
112,96928
1 Openverse Network(BTG) / SRD
$302,456
1 Openverse Network(BTG) / SVC
$68,74
1 Openverse Network(BTG) / SZL
L136,6944
1 Openverse Network(BTG) / TMT
m27,57456
1 Openverse Network(BTG) / TND
د.ت23,080928
1 Openverse Network(BTG) / TTD
$53,26368
1 Openverse Network(BTG) / UGX
Sh27.370,304
1 Openverse Network(BTG) / XAF
Fr4.477,92
1 Openverse Network(BTG) / XCD
$21,2112
1 Openverse Network(BTG) / XOF
Fr4.477,92
1 Openverse Network(BTG) / XPF
Fr809,168
1 Openverse Network(BTG) / BWP
P106,056
1 Openverse Network(BTG) / BZD
$15,79056
1 Openverse Network(BTG) / CVE
$755,19728
1 Openverse Network(BTG) / DJF
Fr1.390,512
1 Openverse Network(BTG) / DOP
$504,82656
1 Openverse Network(BTG) / DZD
د.ج1.026,07216
1 Openverse Network(BTG) / FJD
$17,91168
1 Openverse Network(BTG) / GNF
Fr68.307,92
1 Openverse Network(BTG) / GTQ
Q60,17696
1 Openverse Network(BTG) / GYD
$1.643,4752
1 Openverse Network(BTG) / ISK
kr997,712

Openverse Network Kaynağı

Openverse Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Openverse Network Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Openverse Network Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Openverse Network (BTG) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BTG fiyatı, 7,856 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BTG / USD güncel fiyatı nedir?
BTG / USD güncel fiyatı $ 7,856. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Openverse Network varlığının piyasa değeri nedir?
BTG piyasa değeri $ 14,93M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BTG arzı nedir?
Dolaşımdaki BTG arzı, 1,90M USD.
BTG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BTG, ATH fiyatı olan 18,80127296990911 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BTG fiyatı (ATL) nedir?
BTG, ATL fiyatı olan 3,477213386513058 USD değerine düştü.
BTG işlem hacmi nedir?
BTG için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 68,70K USD.
BTG bu yıl daha da yükselir mi?
BTG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BTG fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:26:06 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BTG / USD Hesaplayıcı

Miktar

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 7,856 USD

BTG Al-Sat

BTG/USDT
$7,855
$7,855$7,855
-%2,10

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.744,83
$101.744,83$101.744,83

-%1,39

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.332,27
$3.332,27$3.332,27

-%4,98

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,36
$157,36$157,36

-%2,55

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

-%0,01

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2439
$2,2439$2,2439

-%1,67

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.744,83
$101.744,83$101.744,83

-%1,39

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.332,27
$3.332,27$3.332,27

-%4,98

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,36
$157,36$157,36

-%2,55

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2439
$2,2439$2,2439

-%1,67

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16498
$0,16498$0,16498

+%0,64

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,24858
$0,24858$0,24858

+%1.520,46

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,2156
$1,2156$1,2156

+%710,40

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000250
$0,0000000000000000000000000250$0,0000000000000000000000000250

+%262,31

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035529
$0,0000000035529$0,0000000035529

+%153,74

NexAIPhone Logosu

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0,000008459
$0,000008459$0,000008459

+%121,61