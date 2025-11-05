Openverse Network (BTG) Nedir?

Openverse Network, blok zinciri teknolojisine dayalı bir Katman 0 hub ağıdır. Mevcut blok zinciri çerçevelerini temel alarak, "tamamen açık protokol tabanlı çapraz zincir" sistemi kavramını ortaya koymaktadır. Amacı, "farklı blok zincirleri ve geleneksel internet arasında değer (token/NFT/mesaj) transferini e-posta göndermek kadar basit hale getirmektir."

Openverse Network Fiyat Tahmini (USD)

Openverse Network (BTG) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Openverse Network (BTG) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Openverse Network için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Openverse Network fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Openverse Network (BTG) Token Ekonomisi

Openverse Network (BTG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Openverse Network Kaynağı

Openverse Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Openverse Network Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Openverse Network (BTG) fiyatı nedir? USD biriminden canlı BTG fiyatı, 7,856 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. BTG / USD güncel fiyatı nedir? $ 7,856 . Doğru token dönüşümü için BTG / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. Openverse Network varlığının piyasa değeri nedir? BTG piyasa değeri $ 14,93M USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki BTG arzı nedir? Dolaşımdaki BTG arzı, 1,90M USD . BTG için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? BTG, ATH fiyatı olan 18,80127296990911 USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük BTG fiyatı (ATL) nedir? BTG, ATL fiyatı olan 3,477213386513058 USD değerine düştü. BTG işlem hacmi nedir? BTG için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 68,70K USD . BTG bu yıl daha da yükselir mi? BTG piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BTG fiyat tahminine göz atın.

Openverse Network (BTG) Önemli Sektör Güncellemeleri

