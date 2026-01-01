CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için CRETA fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, CRETA varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

CRETA Al

CRETA fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,002942 $0,002942 $0,002942 +%0,27 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 CRETA Fiyat Tahmini (USD) 2026 için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, CRETA %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,002942 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, CRETA %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,003089 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CRETA varlığının 2028 yılında $ 0,003243 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, CRETA varlığının 2029 yılında $ 0,003405 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, CRETA varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,003576 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında CRETA fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,005824 seviyesine ulaşabilir. 2050 için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında CRETA fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,009488 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,002942 %0,00

2027 $ 0,003089 %5,00

2028 $ 0,003243 %10,25

2029 $ 0,003405 %15,76

2030 $ 0,003576 %21,55

2031 $ 0,003754 %27,63

2032 $ 0,003942 %34,01

2033 $ 0,004139 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,004346 %47,75

2035 $ 0,004564 %55,13

2036 $ 0,004792 %62,89

2037 $ 0,005031 %71,03

2038 $ 0,005283 %79,59

2039 $ 0,005547 %88,56

2040 $ 0,005824 %97,99

2050 $ 0,009488 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli CRETA Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 8, 2026(Bugün) $ 0,002942 %0,00

January 9, 2026(Yarın) $ 0,002942 %0,01

January 15, 2026(Bu Hafta) $ 0,002944 %0,10

February 7, 2026(30 Gün) $ 0,002954 %0,41 Bugün için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bugün) tarihinde CRETA için öngörülen fiyat 0,002942$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini January 9, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak CRETA için yapılan fiyat tahmini 0,002942$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini January 15, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, CRETA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,002944$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında CRETA için öngörülen fiyat 0,002954$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut CRETA Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,002942$ 0,002942 $ 0,002942 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,27 Piyasa Değeri $ 4,31M$ 4,31M $ 4,31M Dolaşım Arzı 1,47B 1,47B 1,47B Hacim (24 sa) $ 66,28K$ 66,28K $ 66,28K Hacim (24 sa) -- En son CRETA fiyatı $ 0,002942. 24 saatlik değişim oranı +%0,27 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 66,28K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki CRETA arzı 1,47B olup, toplam piyasa değeri $ 4,31M şeklindedir. Canlı CRETA Fiyatını Görüntüle

Nasıl CRETA (CRETA) Satın Alınır? CRETA satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle CRETA satın alabilirsiniz. CRETA satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen CRETA Satın Almayı Öğrenin

CRETA Fiyat Geçmişi CRETA canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki CRETA fiyatı 0,002942 USD'dir. Dolaşımdaki CRETA(CRETA) arzı 0,00 CRETA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 4,31M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,02 $ 0,000045 $ 0,002987 $ 0,002871

7 Gün %0,04 $ 0,000102 $ 0,002987 $ 0,002825

30 Gün %0,06 $ 0,000169 $ 0,003072 $ 0,00256 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, CRETA fiyat hareketi 0,000045$ oldu ve %0,02 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, CRETA en yüksek 0,002987$ ve en düşük 0,002825$ fiyatından işlem gördü ve %0,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, CRETA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, CRETA, %0,06 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000169$ oldu. Bu durum, CRETA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam CRETA fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam CRETA Fiyat Geçmişini Görüntüle

CRETA (CRETA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? CRETA Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak CRETA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, CRETA için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen CRETA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının CRETA fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, CRETA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): CRETA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak CRETA için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

CRETA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

CRETA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): CRETA, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, CRETA, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için CRETA fiyat tahmini nedir? CRETA (CRETA) fiyat tahmin aracına göre, CRETA fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 CRETA 2027 yılında ne kadar olacak? 1 CRETA (CRETA) varlığının şu anki fiyatı $0,002942 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, CRETA varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında CRETA için tahmini fiyat hedefi nedir? CRETA (CRETA) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar CRETA başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında CRETA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, CRETA (CRETA) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında CRETA için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, CRETA (CRETA) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için CRETA fiyat tahmini nedir? CRETA (CRETA) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 CRETA fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol