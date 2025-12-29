CRETA Fiyatı(CRETA)
Bugünkü CRETA (CRETA) fiyatı $ 0,002845 olup, son 24 saatte % 0,28 değişim gösterdi. Mevcut CRETA / USD dönüşüm oranı CRETA başına $ 0,002845 şeklindedir.
CRETA, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,17M ile 1380. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,47B CRETA şeklindedir. Son 24 saat içinde CRETA, $ 0,002821 (en düşük) ile $ 0,002899 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,382079672694401 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002530519405961538 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, CRETA, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%2,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,41K seviyesine ulaştı.
Şu anki CRETA piyasa değeri $ 4,17M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,41K. Dolaşımdaki CRETA arzı 1,47B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,45M.
-%0,08
-%0,27
-%2,41
-%2,41
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CRETA fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00000799
|-%0,27
|30 Gün
|$ +0,000186
|+%6,99
|60 Gün
|$ -0,000177
|-%5,86
|90 Gün
|$ -0,000196
|-%6,45
Bugün, CRETA, $ -0,00000799 (-%0,27) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000186 (+%6,99) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CRETA değişimi $ -0,000177 (-%5,86) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000196 (-%6,45) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
CRETA (CRETA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
CRETA Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında CRETA fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
CRETA ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de CRETA satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, CRETA satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, CRETA (CRETA) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
CRETA sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de CRETA (CRETA) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
Oyun motoru geliştirme, yayıncılık, pazarlama ve blok zinciri teknolojisi alanlarında dünya çapında uzmanlar tarafından kurulan ve geliştirilen Creta, en yaratıcı ve yenilikçi blok zinciri platformu olmayı garanti etmektedir. CRETA, içerik oluşturma, oyun, işlem, iletişim vb. tüm hizmetlerin keyfini çıkarmanız için tasarlanmış, gerçeklikle iç içe geçmiş döngüsel bir dünya sunar. Oyuncular ve yaratıcılar aynı konumda olan ve kendi evrenlerini yaratabilecekleri tek bir ortak dünyada toplanırlar.
CRETA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
Kaldıraçlı CRETA long veya short pozisyonu açın. MEXC'de CRETAUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı CRETA fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
