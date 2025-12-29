Bugünkü CRETA Fiyatı

Bugünkü CRETA (CRETA) fiyatı $ 0,002845 olup, son 24 saatte % 0,28 değişim gösterdi. Mevcut CRETA / USD dönüşüm oranı CRETA başına $ 0,002845 şeklindedir.

CRETA, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,17M ile 1380. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,47B CRETA şeklindedir. Son 24 saat içinde CRETA, $ 0,002821 (en düşük) ile $ 0,002899 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,382079672694401 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002530519405961538 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRETA, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%2,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,41K seviyesine ulaştı.

CRETA (CRETA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1380 Piyasa Değeri $ 4,17M$ 4,17M $ 4,17M Hacim (24 Sa) $ 55,41K$ 55,41K $ 55,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,45M$ 28,45M $ 28,45M Dolaşım Arzı 1,47B 1,47B 1,47B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %14,66 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki CRETA piyasa değeri $ 4,17M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,41K. Dolaşımdaki CRETA arzı 1,47B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,45M.