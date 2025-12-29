BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
0 Spot Fees
Bugünkü canlı CRETA fiyatı 0,002845 USD. CRETA piyasa değeri ise 4.171.644,70663 USD. CRETA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı CRETA fiyatı 0,002845 USD. CRETA piyasa değeri ise 4.171.644,70663 USD. CRETA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

CRETA Hakkında Daha Fazla Bilgi

CRETA Fiyat Bilgileri

CRETA Nedir

CRETA Resmi Websitesi

CRETA Token Ekonomisi

CRETA Fiyat Tahmini

CRETA Fiyat Geçmişi

CRETA Satın Alma Kılavuzu

CRETA / İtibari Para Dönüştürücüsü

CRETA Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

CRETA Logosu

CRETA Fiyatı(CRETA)

1 CRETA / USD Canlı Fiyatı:

$0,002846
$0,002846$0,002846
-%0,281D
USD
CRETA (CRETA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-12-29 14:20:11 (UTC+8)

Bugünkü CRETA Fiyatı

Bugünkü CRETA (CRETA) fiyatı $ 0,002845 olup, son 24 saatte % 0,28 değişim gösterdi. Mevcut CRETA / USD dönüşüm oranı CRETA başına $ 0,002845 şeklindedir.

CRETA, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,17M ile 1380. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,47B CRETA şeklindedir. Son 24 saat içinde CRETA, $ 0,002821 (en düşük) ile $ 0,002899 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,382079672694401 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002530519405961538 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRETA, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%2,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,41K seviyesine ulaştı.

CRETA (CRETA) Piyasa Bilgileri

No.1380

$ 4,17M
$ 4,17M$ 4,17M

$ 55,41K
$ 55,41K$ 55,41K

$ 28,45M
$ 28,45M$ 28,45M

1,47B
1,47B 1,47B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

%14,66

MATIC

Şu anki CRETA piyasa değeri $ 4,17M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,41K. Dolaşımdaki CRETA arzı 1,47B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,45M.

CRETA Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,002821
$ 0,002821$ 0,002821
24 sa Düşük
$ 0,002899
$ 0,002899$ 0,002899
24 sa Yüksek

$ 0,002821
$ 0,002821$ 0,002821

$ 0,002899
$ 0,002899$ 0,002899

$ 2,382079672694401
$ 2,382079672694401$ 2,382079672694401

$ 0,002530519405961538
$ 0,002530519405961538$ 0,002530519405961538

-%0,08

-%0,27

-%2,41

-%2,41

CRETA (CRETA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CRETA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00000799-%0,27
30 Gün$ +0,000186+%6,99
60 Gün$ -0,000177-%5,86
90 Gün$ -0,000196-%6,45
Bugünkü CRETA Fiyatı Değişimi

Bugün, CRETA, $ -0,00000799 (-%0,27) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

CRETA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000186 (+%6,99) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

CRETA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CRETA değişimi $ -0,000177 (-%5,86) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

CRETA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000196 (-%6,45) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CRETA (CRETA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

CRETA Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

CRETA için Fiyat Tahmini

2030 için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CRETA için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için CRETA (CRETA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında CRETA fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
CRETA varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? CRETA Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CRETA varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl CRETA Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

CRETA ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de CRETA satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, CRETA satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, CRETA (CRETA) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra CRETA anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
CRETA (CRETA) Satın Alma Kılavuzu

CRETA ile Neler Yapabilirsiniz

CRETA sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de CRETA (CRETA) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

CRETA (CRETA) Nedir?

Oyun motoru geliştirme, yayıncılık, pazarlama ve blok zinciri teknolojisi alanlarında dünya çapında uzmanlar tarafından kurulan ve geliştirilen Creta, en yaratıcı ve yenilikçi blok zinciri platformu olmayı garanti etmektedir. CRETA, içerik oluşturma, oyun, işlem, iletişim vb. tüm hizmetlerin keyfini çıkarmanız için tasarlanmış, gerçeklikle iç içe geçmiş döngüsel bir dünya sunar. Oyuncular ve yaratıcılar aynı konumda olan ve kendi evrenlerini yaratabilecekleri tek bir ortak dünyada toplanırlar.

CRETA Kaynağı

CRETA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi CRETA Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CRETA Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 CRETA ne kadar olacak?
CRETA yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel CRETA fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-12-29 14:20:11 (UTC+8)

CRETA (CRETA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-27 23:37:37Sektör Haberleri
美國現貨比特幣ETF本週淨流出5.894億美元
12-27 06:05:00Sektör Haberleri
過去24小時全網爆倉2.58億美元，多單為主
12-27 04:43:49Sektör Haberleri
Hyperliquid 2025 Tam Yıl Net Girişi 3,87 Milyar Dolar, İşlem Hacmi Yaklaşık 3 Trilyon Dolar
12-26 19:49:23Sektör Haberleri
穩定幣總市值今年增長70%，主要由全球支付應用和機構需求驅動
12-26 12:18:00Sektör Haberleri
加密市場小幅下跌,BTC守住$87K,史上最大期權到期可能打破平靜
12-26 10:11:00Değerli Metaller
現貨金銀維持上漲動能，黃金突破4,500美元/盎司，金銀比創2014年2月以來新低

CRETA Öne Çıkan Haberler

Whale Boosts BTC Long to $13.4M at 40x Leverage as Unrealized Profits Pulse Across ETH, SOL and Five Other Tokens

Whale Boosts BTC Long to $13.4M at 40x Leverage as Unrealized Profits Pulse Across ETH, SOL and Five Other Tokens

December 29, 2025
‘Small majority’ of Filipinos want anti-dynasty law now, support lowest in Mindanao

‘Small majority’ of Filipinos want anti-dynasty law now, support lowest in Mindanao

December 29, 2025
Sohar International gets nod for Hong Kong office

Sohar International gets nod for Hong Kong office

December 29, 2025
Daha Fazla Görüntüle

CRETA Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

CRETA USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı CRETA long veya short pozisyonu açın. MEXC'de CRETAUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de CRETA (CRETA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı CRETA fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CRETA/USDT
$0,002846
$0,002846$0,002846
-%0,27
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
UCN

UCN

UCN
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

OPSWAP

OPSWAP

OPS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

lighter

lighter

LIT

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

IIICC

IIICC

IIICC

$0,04059
$0,04059$0,04059

+%102,95

KLARA

KLARA

KLARA

$0,1709
$0,1709$0,1709

+%583,60

Collect on Fanable

Collect on Fanable

COLLECT

$0,04409
$0,04409$0,04409

+%6,49

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0,00000030336
$0,00000030336$0,00000030336

+%372,52

NINJA RABBIT

NINJA RABBIT

NRABBIT

$0,0000000082
$0,0000000082$0,0000000082

+%203,70

EchoVerse

EchoVerse

EVSE

$0,00000060
$0,00000060$0,00000060

+%106,89

IIICC

IIICC

IIICC

$0,04059
$0,04059$0,04059

+%102,95

ZEROBASE

ZEROBASE

ZBT

$0,18957
$0,18957$0,18957

+%79,58

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CRETA / USD Hesaplayıcı

Miktar

CRETA
CRETA
USD
USD

1 CRETA = 0,002845 USD